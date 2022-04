A poco più di due ore dal match, sembra essere ormai definita la formazione della Juventus che sfiderà il Sassuolo. Confermata l'assenza di de Ligt, che non ce la fa: al suo posto Chiellini al fianco di Bonucci. Ma c'è un'altra novità, sempre in difesa: a spuntarla sulla fascia sinistra dovrebbe essere Alex Sandro su Pellegrini, come riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Goal.com.