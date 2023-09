Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche dell'ipotesi di vedere i bianconeri in vetta alla classifica dialmeno per una notte, in caso di vittoria al. Ecco il suo commento: "E' uno stimolo. Bisogna desiderare il fatto di poter entrare nelle prime 4, vincere domani. Le cose vanno desiderate. Valgono di più. Danno uno stimolo in più. Domani col Sassuolo potremmo prendere 3 punti che ci avvicinerebbero alla quota Champions. Un passo alla volta. I campionati non si vincono o perdono in una partita, lo stesso per entrare in Champions. Mancano 34 partite, ci vuole pazienza e cercare di lavorare bene".