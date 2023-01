Come racconta il Corriere dello Sport, la nomina diè "un altro passo verso una nuova Juve". Il club prosegue nel rinnovamento e, dopo la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e l’entrata in carica del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino - seguite al terremoto delle dimissioni in blocco dei precedenti vertici e alla fine dell’era Agnelli - ha promosso a capo dell’area sportiva Francesco Calvo. La prima mossa dopo lo tsunami della penalizzazione di quindici punti in classifica riguarda proprio il core business del club con la scelta di un dirigente interno (il suo ultimo ruolo è stato quello di Chief of staff) e di alto profilo.