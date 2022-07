Metti un giorno con Danilo. La Juventus ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video in cui il difensore brasiliano racconta la giornata tipo nel ritiro della squadra negli Stati Uniti.



E allora, la sveglia presto con Bonucci al suo fianco. La discesa verso colazione e le prime battute con Juan Cuadrado, pronto a "correre tanto", e il compagno di "merenda" d'eccezione: Angel Di Maria.



Nel video si vede anche Giorgio Chiellini: era il giorno del suo blitz nell'albergo bianconero. E Danilo scalda con i suoi complimenti: "Non solo un grande difensore, ma una persona bravissima".



Guarda il VIDEO qui in basso.