Domenica, Max Allegri: “Ho un contratto, resto al 100%. Ma è la scelta che riguarda me, non decido per gli altri”. Lunedì, Francesco Calvo: “C’è fiducia incondizionata. Noi stiamo costruendo il futuro insieme a lui e su questo non ci sono dubbi”. Martedì, John Elkann: “Ho parlato con il nostro allenatore Allegri: sente la responsabilità della nostra storia e rimane determinato ad affrontare le due prossime partite per arrivare in Europa sul campo”. Una dichiarazione al giorno, più o meno interpretabile, non può bastare per spazzare via le voci e i dubbi sul futuro in casa Juve. Lo rivela Calciomercato.com.