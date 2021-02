Mentre negli uffici del calciomercato fervono le trattative e attorno sale l'attesa per la chiusura degli affari ancora in corso, si continua a lavorare sul campo in vista dei prossimi impegni della Juventus. A partire dalla semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro l'Inter. Secondo Sky Sport per la sfida ai nerazzurri si prospetta un'assenza imprevista a centrocampo per Andrea Pirlo: quella di Aaron Ramsey, che sarebbe alle prese con il riacutizzarsi di vecchi guai fisici. Il gallese ha segnato l'ultimo gol della Juve, il 2-0 contro la Sampdoria sabato.