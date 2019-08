Come riporta il Daily Mail, la Juve dovrà guardarsi dall’Atletico Madrid nella corsa a Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, apparso sotto tono nella sfida di ICC con l’Inter, ha da tempo comunicato alla società la decisione di lasciare Londra. Nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno 2020, finora gli Spurs hanno respinto al mittente tutte le avances provenienti dai club interessati al giocatore. Tra questi la Juve, il Real Madrid e, ora, l’Atletico che in questa finestra di mercato ha ceduto il centrocampista Rodri passato al Manchester City. La valutazione del danese è alta, 55 milioni di euro il prezzo del cartellino. Considerando che dall’1 febbraio prossimo il giocatore sarà libero di accasarsi dove vorrà, tenendo una quotazione così alta il Tottenham rischia seriamente di perdere il giocatore a parametro zero.