La Juventus è una delle società potenzialmente interessate a Dusan Vlahovic, che non firmerà il rinnovo di contratto con la Fiorentina e l'anno prossimo sarà sicuramente venduto dal club viola. Sicuramente il prezzo sarà più alto di 50 milioni di euro e su di lui c'è l'interesse di mezza Europa, il che renderà difficili le cose alla Juve. Tuttavia c'è una concorrente in meno per la corsa al centravanti serbo. Al Festival dello Sport di Trento, infatti, il direttore sportivo degli Spurs