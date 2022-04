Il Real Madrid molla Paul Pogba. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista francese non è più un obiettivo di mercato dei blancos, che hanno intenzione di virare su Aurelien Tchouameni del Monaco per continuare a perseguire l'obiettivo di investire sui giovani. Se fosse davvero così, ci sarebbe una concorrente in meno per la Juve, che continua a monitorare la situazione del classe 1993 sognando un possibile ritorno.