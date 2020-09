"Se non si sistema tutto puntiamo su un altro attaccante". Era stato chiaro ieri Fabio Paratici con l'entourage di Arek Milik e con la Roma. Secondo il Corriere della Sera infatti il CFO della Juventus avrebbe chiamato le due parti che bloccavano l'arrivo di Edin Dzeko in bianconero (con l'arrivo del polacco nella capitale si sarebbe sbloccato il trasferimento del bosniaco alla Juve) spiegando che i tempi stringevano e la Juve avrebbe virato su un altro obiettivo se non si fosse definitiva la situazione. E così è stato: operazione ancora bloccata e Juve su Morata.