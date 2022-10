Una vera e propria batosta, una debacle di quelle che non si dimenticano. La sconfitta dellacontro ilè destinata a rimanere nella storia del club bianconero, sia perché ha significato l'uscita dallaalla fase a gironi per la prima volta da nove anni, sia perché ha messo in luce una squadra in difficoltà sotto tanti punti di vista, come hanno testimoniato anche "i freddi numeri".Numeri che, tra l'altro, hanno fatto segnare diversi record, ovviamente in negativo, tracciando un quadro desolante soprattutto se si allarga lo sguardo dalla partita di ieri all'intero girone, in cui, cosa che non era mai successa prima nella lunga e gloriosa storia bianconera. Difficile, insomma, non parlare di fallimento.