Dieci milioni di euro. E' questa la cifra richiesta dalla Juventus per cedere Mattia De Sciglio. Messaggio ricevuto dal Villarreal, che negli ultimi giorni aveva fatto un sondaggio per il terzino dopo la rottura del crociato di Alberto Moreno. Sirene spagnole per l'ex Milan, perché su di lui ha messo gli occhi anche il Valencia, che però in questo momento non ha una situazione economica stabile e la priorità è quella di risanare i debiti.