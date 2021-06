di Nicolò Vallone

La Juventus nella scorsa stagione ha presentato diverse difficoltà a centrocampo, dove è spesso mancata la figura del regista, anche e soprattutto a causa dei problemi fisici di Arthur, e dove Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot hanno dimostrato di non essere in grado di sostenere la cabina di regia con continuità, né di reggere insieme l'urto del centrocampo a due.



Per questo, una delle esigenze principali di Massimiliano Allegri è quella di acquisire dal mercato un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di playmaker con sicurezza. Locatelli o Pjanic che sia, un tassello fondamentale per occupare lo slot registico e liberare l'uruguayano e il francese da un'incombenza tattica che non sono in grado di soddisfare. Non perché siano giocatori scarsi in assoluto, ma perché sono delle mezzali, pur di tipologia differente.



Ancora c'è tutta un'estate per far prender forma definitiva alla "seconda prima Juve" di Allegri, ma a centrocampo possiamo affermare una certezza tattica: Bentancur con il suo senso dell'ordine e dell'inserimento, Rabiot con le sue sgroppate da Cavallo Pazzo, si sentiranno più nel loro habitat rispetto alla gestione Pirlo, potendo agire con compiti più consoni alle loro caratteristiche. Centrocampo a due o a tre che sia. Perché a quel punto, anche se a turno dovessero giocare in una mediana "di coppia", accanto al regista di ruolo si potranno sentire maggiormente a proprio agio.