Come racconta Gazzetta, una cena per ”salvare” la Serie A dalla crisi economica. Non aperta a tutto il mondo del calcio italiano, ma solo alle società amiche e ai vertici politici, almeno da come la ricostruiscono gli inquirenti. Siamo all’interno del parco “La Mandria” a Fiano (Torino) nella residenza di sua madre. È la sera del 23 settembre 2021, seduti a tavola ci sono il presidente della Juve,(a.d. dell’Atalanta),(pres. del Genoa),(a.d. dell’Inter, che però nega di aver partecipato),(pres. del Milan),(vicepresidente dell’Udinese),(a.d. del Bologna) e soprattutto(presidente della Figc) e(presidente della Lega di Serie A). Tutti invitati per discutere il futuro del calcio italiano e trovare dei rimedi alle difficoltà create dalla pandemia. E, almeno nel caso della Juve, anche dall’esplosione dei costi a bilancio.