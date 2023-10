Nel caos di questi giorni, tra Fagioli e il nodo infortuni, almeno una buona notizia c'è per la Juve:. In questi giorni ha fatto progressi, alternando lavoro in gruppo a quello personalizzato. E salvo imprevisti, da martedì tornerà a pieno regime agli ordini di Max Allegri, quanto basta per capire che contro il Milan ci sarà, a meno che non subentri qualche imprevisto o il dolore per la lombalgia torni a farsi sentire con insistenza. Dopo due gare di assenza, il ritorno di DV9 è pronto per essere realtà.