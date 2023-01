È stato Arek, ieri sera, a servire l'assist ad Angelper il gol del 2-1 che sembrava aver riaperto la partita allo Stadio Maradona. Per l'attaccante polacco dellasi tratta del primo passaggio decisivo in Serie A dal 28 aprile 2019, quando indossava la maglia del, in casa del Frosinone. Il Fideo, invece, ha realizzato la suo seconda rete in campionato, dopo aver partecipato attivamente a due marcature all'esordio stagionale contro il Sassuolo.