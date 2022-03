Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli si sarebbe tirato indietro nella corsa a Domenico Berardi, uno dei nomi fatti anche per l'attacco della Juventus. Gli azzurri, stando a quanto scritto dal quotidiano, avrebbero messo in cima alla lista Adnan Januzaj, talento della Real Sociedad che a fine stagione si libererà a parametro zero. Una concorrente in meno dunque sul fronte Berardi per la Juventus, che però al momento non è particolarmente propensa ad affondare il colpo per l'esterno del Sassuolo.