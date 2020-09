La situazione di Mattia De Sciglio per ora rimane bloccata a causa delle difficoltà della Roma nel cedere Karsdorp, tuttavia come riporta Sky Sport c'è una nuova pista che si può aprire per vendere il terzino ex Milan. È una strada che porta nientemeno che a Parigi! Il PSG infatti sta cercando un sostituto per Bernat che si è rotto il crociato, e sarebbe interessato a De Sciglio, già cercato l'anno scorso nell'ambito di uno scambio con Kurzawa mai andato in porto. Curiosamente, il club della capitale francese ha già un altro terzino italiano in rosa, l'ex romanista Florenzi.