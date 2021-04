Più i giorni passano, più aumentano le pretendenti per Sergio Aguero, che a fine stagione saluterà il Manchester City. Non solo Barcellona e Juventus, ma anche tanti club di Premier League che offrirebbero al giocatore argentino l’opportunità di rimanere nella patria dove gioca ormai da 10 anni. Stando a quanto riporta il Daily Star, anche l’Arsenal si sarebbe inserito nella corsa al Kun, con Mikel Arteta grande sponsor dell’operazione. I due, infatti, sarebbe rimasti in buoni rapporti dai tempi in cui il tecnico dei Gunners era il vice-allenatore di Guardiola sulla panchina dei Citizens.