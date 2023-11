A meno 16 giorni dal tanto atteso confronto tra, fissato per il 26 novembre, l'anticipazione della sfida è già carica di. Questa partita potrebbe definire il destino dello, portando alla fuga della capolista o rendendo più incerta la corsa se vincesse la squadra di. Attualmente, l'Inter è in vantaggio di due punti, ma la situazione potrebbe cambiare con l'andamento della dodicesima giornata, programmata tra oggi e domenica. Nella prossima giornata, laaffronterà ildomani alle 18, mentre l'Inter giocherà contro il Frosinone domenica alle 20:45. A prima vista, sembrerebbe che la differenza di due punti rimarrà invariata con entrambe le squadre che registreranno una vittoria. Tuttavia, è rischioso sottovalutare qualsiasi partita, poiché nel calcio non esistono incontri facili.Il, avversario della, arriva da tre vittorie consecutive, inclusi gli incontri di campionato contro Frosinone e Genoa, e in Coppa Italia contro l'Udinese. Pur avendo la peggiore difesa della Serie A insieme alla Salernitana, con 22 gol subiti, la squadra diha dimostrato un miglioramento nella fase offensiva. Dall'altra parte, la Juventus si basa sulla miglior difesa del campionato, insieme all'Inter, avendo incassato solo sei reti finora. L'Inter, nel confronto con il Frosinone, dovrà affrontare una squadra che ha dimostrato di non essere una vittima sacrificale. Il Frosinone, attualmente al 15° posto in classifica con 15 punti, presenta giocatori interessanti come Arijon, considerato il "nuovo" Ibrahimovic, e giovani talenti come Reinier del Real Madrid e Cuni, in prestito dalla Juventus.Una variabile significativa sulla strada di questa grande sfida è rappresentata dalla pausa per le nazionali.La Juventus sembra essere leggermente favorita in questo aspetto, poiché gli Stati Uniti hanno limitato la convocazione di, mentree il, per cui sono attese convocazioni per, dovranno affrontare sfide qualificative più impegnative. Nonostante l'auspicio che la sosta internazionale non comporti problemi, è difficile immaginare che non avrà alcun impatto su Juventus-Inter del 26 novembre. I tifosi sperano che i giocatori rientrino in buone condizioni per rendere la sfida sul campo altrettanto avvincente.