C'è un nome nuovo nella lista dei convocati della, che domani sarà impegnata in casa dell'. A seguito dei forfait di Dusane Arek, Massimilianoha infatti deciso di portare con sè a Bergamo Tommaso, attaccante classe 2004 che lo scorso anno, dopo qualche iniziale difficoltà, ha trovato una buona continuità incon Paolo Montero - concludendo la stagione con 34 presenze, 12 gol e 5 assist - e ora si sta ritagliando il suo spazio in. Un giocatore promettente, in cui i bianconeri hanno creduto molto: nell'estate 2022, infatti, il giovane azzurro era a un passo dal, che però ha poi interrotto la trattativa favorendo il deciso inserimento della Vecchia Signora, che lo ha blindato investendo 2.5 milioni di euro.- Non è la Juve, però, la squadra che ha lanciato Mancini tra i professionisti. A 16 anni e 162 giorni (era il 4 gennaio 2021), Tommaso è infatti diventato il giocatore più piccolo a esordire in Serie B, con la maglia del "suo": per lui una raffica di gol - più di 70 - con le giovanili biancorosse, in cui ha svolto tutta la trafila in parallelo a quella con la. Ed è proprio in cadetteria, dove ha collezionato diverse presenze, che ha attirato l'attenzione della Juve ma anche di Siviglia, Benfica, Milan e, con i Reds che lo hanno seguito a lungo senza però convincerlo a lasciare l'Italia, dove ha deciso di continuare il suo percorso di crescita.- Grande appassionato di arti marziali, Mancini è stato spesso paragonato a Zlatansia per la sua struttura fisica (è infatti alto 1 metro e 90) quanto per il suo carattere forte e determinato, da bomber di razza. Qualità che evidentemente non sono sfuggite nemmeno a Massimiliano Allegri, che ha deciso di puntare su di lui per completare il blocco degli attaccanti a disposizione per il delicato match di domani. Un punto di partenza, non di arrivo, verso nuovi traguardi. E chissà che non possa anche avere la chance di debuttare in Serie A...