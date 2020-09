David Alaba sta spingendo per lasciare il Bayern Monaco. A svelarlo è la Bild, secondo la quale il difensore austriaco con ha trovato l'accordo col club per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e preferirebbe così andare via quest'anno piuttosto che l'estate prossima a zero. La Juventus ci aveva pensato quando era a corto di difensori e il suo nome era tornato di moda negli ultimi mesi: se Pirlo dovesse chiedere un difensore d'esperienza, il nome di Alaba può tornare di moda.