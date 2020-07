Archiviato un campionato che ha già eletto il suo successore nell'albo d'oro, il Manchester City ha prontamente rivolto l'attenzione a come prepararsi al meglio per il ritorno Champions League. Alterno il rendimento in Premier dopo la ripresa, con i convincenti successi su Arsenal e Liverpool a cui fanno da contraltare i ko nel derby con lo United e contro Chelsea e Southampton. La vera notizia è l'infortunio subito al ginocchio da Aguero che rischia seriamente di privare Guardiola di un pezzo da novanta per la parte conclusiva della stagione.