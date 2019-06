La Juventus, nella prossima stagione, potrebbe schierare un centrocampo formato soltanto da acquisti a parametro zero. Dopo Emre Can (portato a Torino la scorsa estate) e Aaron Ramsey (che giocherà con la maglia bianconera dopo essersi svincolato dall'Arsenal), alla Continassa sta salendo l'ottimismo per l'arrivo di Adrien Rabiot. L'offerta al centrocampista francese, in uscita dal PSG, è stata già formalizzata: nei prossimi giorni arriverà la risposta definitiva sulla sua prossima squadra. Can, Ramsey e... forse Rabiot: il tris di centrocampisti a parametro zero in pochi mesi è servito.