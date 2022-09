Domani alle ore 15 la Juventus affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano all’Artemio Franchi, in una gara che promette scintille come avvenuto in passato. Potrebbe però esserci una grande sorpresa, perché stando alle ultime indiscrezioni, l’ex per eccellenza Dusan Vlahovic, potrebbe finire in panchina e riposare in vista della prima di Champions contro il Psg. Al suo posto sarà pronto a debuttare dal primo minuto Arkadiusz Milik.