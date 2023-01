Tommy Agosta, taxista e tifoso juventino di origini palermitane, e una storia incredibile. Ha, infatti, rifiutato un'offerta da 100mila euro per il suo taxi bianco Fiat Ulysse, arrivata direttamente da un principe di Riad. Come ha spiegato il diretto interessato in un'intervista a Studio Aperto, infatti, il valore della macchina si aggira intorno a qualche migliaio di euro, ma su quel taxi ci sono 170 dediche autografate da protagonisti juventini negli ultimi 15 anni. E per lui è impossibile rinunciarci. Come racconta calciomercato.com, il cofano è pieno di autografi di giocatori, allenatori, dirigenti e presidenti. E il taxi di Tommy a Torino è diventato un museo bianconero in movimento. Gli juventini che salgono su quella macchina sono quasi 'obbligati' a lasciare una dedica: da Gianni Agnelli a Boniperti, passando per Platini, Cristiano Ronaldo e Cannavaro, che era entrato in macchina con la Coppa del Mondo in mano per andare a trovare Pessotto ricoverato all'ospedale.