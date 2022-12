Adrien Rabiot, ma non solo. Nel quarto di finale contro l’Inghilterra, il centrocampista non sarà l’unico osservato speciale in casa bianconera: c’è infatti curiosità per Marcusanche alla Continassa, uno di quei parametri zero che il prossimo mercato può regalare, ma soprattutto quelli futuribili e di alto profilo. In tanti lo osservano e hanno preso informazioni, perché Marcus sta impressionando in Germania con 10 gol e 3 assist in 15 partite in Bundesliga. Piace anche all'Inter, nonostante il favorito nella grande corsa sia il Bayern Monaco, ma la Juve resta viva perché a giugno un attaccante servirà e le idee sono molte.