Luca Barlocco non ha mai confermato le attese della Juventus, in cui è cresciuto nelle giovanili, finendo per essere trascinato da un prestito all'altro senza mai avere una vera e propria occasione con la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino sinistro classe '95, reduce da una stagione in Serie C al Piacenza, resterà nella categoria per giocare con il Vicenza. A breve è attesa l'ufficialità riguardo l'affare.