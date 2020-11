Danilo sta recuperando molte quotazioni alla Juventus con questo inizio di stagione sotto la nuova guida tecnica di Andrea Pirlo. Tanto da essersi confermato come titolare del Brasile, impegnato nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Il terzino bianconero ha parlato anche del suo futuro alla Juve: " Mi sento soddisfatto del momento della mia carriera, della mia vita e della maturità alla Juventus. Tutto questo mi spinge, mi dà la possibilità di avere un posto in nazionale, di avere continuità. Non credo che giocherò a calcio fino a un'età avanzata. Per giocare voglio essere fisicamente al meglio, ad un buon livello mentale. Alla fine, noi calciatori usciamo di casa a 13 anni, non è un dramma e non mi piace quando lo si drammatizza. Però sono tanti anni. Iniziano a parlare di te quando inizi coi professionisti, quando iniziano a parlarne i media, ma prima c’è un grande lavoro, ci sono le basi da costruire. Abbiamo il privilegio di poter vivere giocando a calcio, ma è anche una grande responsabilità, una pressione quotidiana, qualcosa che influenza la tua vita personale e ciò che ti circonda".