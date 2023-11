Della situazione di, secondo Tuttosport, la Juventus spettatrice interessata: la crescita di Soulé in questa stagione è sotto gli occhi di tutti, tanto che si è pure parlato di un possibile rientro alla base a gennaio, soluzione che ovviamente il Frosinone vorrebbe evitare e che verrebbe applicata solo in caso di estrema necessità da parte della Juventus. E per il momento non se ne è parlato nel dettaglio.