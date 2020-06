Mancano poche ore, poi sarà tempo di Coppa Italia, con le semifinale di ritorno tra Juve e Milan, con fischio d'inizio in programma alle ore 21 allo Stadium. Il club bianconero ha ricordato sul proprio sito ufficiale alcune statistiche delle sfide con i rossoneri.





I bianconeri cantano precedenti favorevoli: Il Milan non vince contro la Juventus in Coppa Italia dal 1985 (1-0 per i rossoneri nel ritorno dei quarti di finale): da allora, in 13 sfide totali, otto successi bianconeri e cinque pareggi.