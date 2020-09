1









Un Aaron Ramsey in formato Premier League. Quello visto ieri sera nella vittoria per 3-0 contro la Sampdoria è stata una versione del gallese mai vista finora con la maglia della Juventus, che solo i tifosi dell’Arsenal hanno ammirato all’Emirates. A sprazzi bisogna sottolineare, perché l’ex Gunners convive con gli infortuni da quando la sua carriera ha preso il volo. Ma quanto espresso dall’8 bianconero alla prima di Pirlo è materia di pregevole fattura. Ramsey si è collocato perfettamente nello scacchiere tattico del Maestro guadagnandosi la prima da titolare. Così, il centrocampista ha voluto festeggiare vittoria e prestazione sui social: “Grande inizio di stagione, non vedo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro”.