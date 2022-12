Mancano due settimane e la Juventus tornerà in campo per una partita ufficiale, quella contro la Cremonese. Io quasi. Si perché se è vero che si è dimesso tutto il Cda e soprattutto il presidente Andrea Agnelli,: "Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo". Parole che non lasciano interpretazioni, iMax dovrà essere anche guida e psicologo del gruppo."Un solo uomo al comando", come scrive il Corriere dello Sport; Allegri è una delle poche, o forse realmente l'unica certezza in uno dei momenti più delicati dell'intera storia di questa società.Gli obiettivi non mancano e sono tre. Uno, il più difficile, è quello da tentare, da provare.. Ci sono poi due traguardi invece che devono essere centrati., terminando il campionato nelle prime quattro posizioni. E poi c'è il percorso europeo, che dopo la bruciante eliminazione in Champions ai gironi, deve essere riscattato onorando l'Europa League, competizione in cui i bianconeri hanno le carte in regola per togliersi soddisfazioni.