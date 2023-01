Come racconta Gazzetta, laesce dacon una sconfitta pesantissima. Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a far dimenticare in fretta il 5-1 del Maradona ai suoi giocatori per ripartire in fretta, a partire dall’ottavo di Coppa Italia della prossima settimana: giovedì all’Allianz Stadium arriverà il Monza. Una mano, il tecnico, se l’aspetta anche dal rientro dei tanti infortunati. Dal lungodegente Paul(zero minuti stagionali) a Dusan, passando per Leonardo, Mattiae Juan. Quest’ultimo, assente dalla ripresa post pausa Mondiale, potrebbe recuperare per il Monza.