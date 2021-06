La Juventus si è approcciata a questo finale di stagione, a questo 30 giugno che chiude formalmente l'annata calcistica, con 3 giocatori in scadenza di contratto. Gigi Buffon è passato al Parma, Carlo Pinsoglio ha appena rinnovato per altri due anni. Manca all'appello solamente Giorgio Chiellini adesso. E non un giocatore bianconero a caso: il capitano!

In realtà il prolungamento contrattuale di Chiellini non sembra affatto un problema, dovrebbe essere una mera formalità. Attualmente però non è il momento di distrarlo, essendo impegnato negli Europei dove venerdì sera affronterà il Belgio di Lukaku nei quarti di finale.