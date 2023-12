Ha fatto "rumore" il silenzio della Juve dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il club bianconero ha deciso di non emettere comunicati, come invece hanno fatto tanti altri grandi club. "Il 21 dicembre ci sarà la sentenza, e la Juventus prenderà atto delle decisioni della massima Corte Europea e, dopo un attento esame di questa sentenza, vedremo quali saranno gli effetti. Li valuteremo assieme a tutti gli altri Player della famiglia del calcio europeo", l'ultima dichiarazione pubblica che il club, e in particolare Ferrero, aveva rilasciato sul tema a fine novembre.La Juventus valuterà attentamente le opportunità che prossimamente verranno offerte. Se molti club si sono affrettati a dire il proprio “no” alla Superlega, il club bianconero sceglie invece una posizione neutrale in attesa di conoscere il nuovo scenario. E la scelta che in futuro prenderà, scrive Tuttosport, terrà conto di tutte le variabili presenti in campo, compresa la redditività delle competizioni a cui si deciderà di aderire