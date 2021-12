"L'eterno ritorno dell'uguale". Accostare una frase di Nietzsche allavista questa sera contro ilpuò quasi risultare blasfemo, eppure descrivere in altro modo la situazione può risultare difficile. Non c'è niente da fare, non c'è scusa che tenga. Questo gruppo non impara mai dai suoi sbagli: proprio quando sembra che qualcosa sia cambiato in meglio, ecco che si ritorna al punto di partenza, si ricade in un tunnel di confusione, errori più o meno banali e scarsa concentrazione, con una mentalità indegna di una squadra che vuole (o forse voleva?) puntare a un piazzamento in Champions League.A chi dare la colpa? Questa sera a Massimiliano, almeno in gran parte. Dopo un primo tempo tutto sommato buono, al 45' la Juve ha cambiato faccia, e non in meglio: l'approccio alla ripresa è stato scioccante, e ancora peggiori sono stati i cambi, le "cartucce" che il tecnico aveva in canna per riuscire nell'obiettivo di uccidere (sportivamente parlando) l'avversario, di chiudere una partita che già - a onor del vero - avrebbe dovuto essere chiusa sul finire del primo tempo, sfruttando la colossale occasione capitata aE invece no, al 76' Allegri ha pensato di togliere in un colpo solo, tra i più positivi insieme a Morata, oltre a unentrato sì a freddo e quasi per caso ma comunque con personalità: al loro posto, non esattamente tra i più brillanti nelle ultime uscite, in aggiunta a, ancora una volta incapace di dare peso alla manovra offensiva. E tutto ciò continuando a dare fiducia a, ormai perennemente in serata "storta", rimasto in campo fino alla fine a differenza di, sostituito all'87' con. Buona l'idea, per carità, ma un po' tardiva, perchè sei minuti sarebbero stati forse insufficienti anche per un fuoriclasse, figuriamoci per un classe 2003 alla sua seconda presenza in prima squadra.Un'opportunità sprecata per gestire meglio la panchina, un'altra partita da cancellare. E altri due punti buttati, che forse mettono la parola fine sulla corsa all'obiettivo