Operazione quarta punta. È questo il diktat di mercato della Juventus, su cui il Corriere dello Sport ha soffermato l’attenzione. Sono tanti i nomi sul tavolo di Fabio Paratici, da Llorente a Depay, tante occasioni da valutare al meglio. Per arrivare al centravanti che possa dare il cambio a Ronaldo, Morata e Dybala, la dirigenza dovrà anche concentrarsi sulle cessioni. Non solo Khedira, ormai ai ferri corti con il club, ma la Juve sentirebbe volentieri offerte per Federico Bernardeschi. L’ex viola potrebbe essere sacrificato per ottenere il cash necessario da reinvestire sul mercato.