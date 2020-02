Erling Haaland si è abbattuto sul calcio europeo con la stessa forza di un ciclone. Un ciclone che ha fatto esaltare il Borussia Dortmund, che ha sfruttato la clausola da 20 milioni per strapparlo al Red Bull Salisburgo, ma che ha anche fatto mangiare le mani a tutte le altre squadre che lo hanno seguito, senza però crederci fino in fondo. Come la Juventus, per cui però, le responsabilità del mancato acquisto, non sembrano essere sue. Infatti, come riportato da Calciomercato.com, Haaland avrebbe preferito il Dortmund come step intermedio della sua carriera: il norvegese non voleva fare direttamente il salto in una big europea.