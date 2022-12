Contro l’Empoli, in casa del Benfica e a Lecce, Samuel Iling Jr ha mostrato tutto il suo potenziale e conquistato l'attenzione di Massimiliano Allegri ma non solo. Assist e giocate, prima di infortunarsi. "Un brutto ko, dal quale Iling Jr uscirà definitivamente soltanto in settimana: se tutto andrà secondo programmi, mercoledì si riunirà al gruppo. A quello di Allegri e non più alla seconda squadra allenata da Massimo Brambilla e protagonista in Serie C", scrive la Gazzetta.