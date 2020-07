Nella Juve che si avvicina al nono scudetto consecutivo tengono banco le difficoltà in difesa, con i tanti gol subiti nelle ultime giornate. Come sottolineato da La Repubblica, per la prima volta dal 1962 una squadra vincerà lo scudetto subendo più di un gol a partita. In quel caso, in un calcio comunque profondamente diverso da quello attuale, il Milan campione ne incassò 36 in 34 partite, ma ne realizzò ben 83.