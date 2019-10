Mancano poche ore a Inter-Juve. Domani sera alle 20.45 il posticipo che tutti attendono, il derby d'Italia. I precedenti tra i due club sorridono agli uomini di Maurizio Sarri. Infatti, come riportato da Opta, l’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 82 successi bianconeri in 172 sfide. Completano il quadro 44 pareggi e 46 vittorie nerazzurre. A SSan Siro l'atto numero 173 nel massimo campionato italiano.