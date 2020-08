La Juve questa sera affronterà la Roma nell'ultima giornata di campionato. Una sfida importante anche per prepararsi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.



La Juventus vanta precedenti positivi. Ha infatti segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite casalinghe in campionato: solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A, nel 1932/33 (15).



La Juve potrebbe inoltre restare imbattuta in casa in una singola stagione nel massimo campionato per la 22ª volta nella sua storia in Serie A, almeno 13 volte in più di ogni altra squadra (Torino e Inter a nove).