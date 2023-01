Ancora una volta, anche contro l'Adrienha confermato di essere in un momento di forma incredibile. E anche i giornali in edicola oggi rendono merito al centrocampista francese della, con Tuttosport che lo definisce "cavallo imprendibile per l'intenditore d'ippica". "Crescendo rossiniano nella ripresa, quando sradica palloni dietro, galoppa in mezzo e rifinisce per Miretti davanti" scrive il quotidiano, che gli attribuisce un 7 in pagella.Stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Beh, fossimo nella Juve faremmo carte false per tenerlo stretto: è in una condizione strepitosa, tiene in piedi il centrocampo e crea le occasioni più pericolose. Chapeau". Del tutto analogo nella sostanza il commento de Il Corriere dello Sport: "Aumenta i giri con il passare dei minuti, il padrone del centrocampo è lui".Anche noi de ilBianconero.com non abbiamo avuto dubbi nel dargli un 7 tondo tondo: "Rabiot è certamente un giocatore maturo, ma l'upgrade mostrato nelle ultime uscite lo rende quasi infallibile. Non sbaglia un tocco, non perde un possesso. Certe cifre, chissà, iniziano a giustificarsi da sole".