Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane 2003 della Juventus ​Angel Josué Chibozo potrebbe essere aggregato alla prima squadra di Maurizio Sarri. Per Chibozo quindi, si prospetta una grande opportunità, se non altro per vivere a stretto contatto la realtà dei più grandi, dopo essersi messo in evidenza nel settore giovanile bianconero.