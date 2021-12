Sabato sera ilha perso la sua prima partita in casa. Lo ha fatto con l', vedendo il bilancio dei gol subiti salire a 12.ha incassato 8 reti nelle ultime 4 giornate: 3 contro l'Inter, 0 con la Lazio, 2 col Sassuolo e 3 con l'Atalanta.In sostanza, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, nello stesso numero di partite solo Udinese (9), Spezia (10), Venezia (10) e Lazio (11) hanno fatto peggio. Guardando alle ultime 4 gare, infatti, il primato diè tutto della: solo un gol subito (contro l'Atalanta). Subito dopo c'è l'Inter con 2. Un piccolo primato per i bianconeri, che dà fiducia e serve a mantenere viva la corsa al quarto posto.