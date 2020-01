Maurizio Sarri ha già messo la sua impronta nel gioco della Juve. Non solo: anche la sua vecchia squadra, rivale stasera dei bianconeri, mantiene un'idea di gioco vicina al tecnico bianconero. Come riferito da Opta, infatti, Juventus (332) e Napoli (326) sono le due squadre che effettuano più passaggi in media nella metà campo avversaria in questo campionato.