MVP della stagione? Sì, ma non sul rettangolo verde: Weston McKennie è il migliore della Juventus in un altro campo, quello della simpatia. Oggi il centrocampista americano è stato premiato come il giocatore più simpatico della rosa. Nel video si vede un curioso Wes che prende il premio con lo stile che lo contraddistingue e poi invia un messaggio ai tifosi.