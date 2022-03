Dal sito ufficiale della Juve:Oggi, 21 marzo, si celebra la, proclamata dalla necessità di un maggiore impegno per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; Juventus ricorda il proprio impegno attraverso uno dei progetti innovativi lanciato nell’ambito del percorso Differences Make the Difference.Per combattere gli stereotipi e i pregiudizi, bisogna chiamarli con il loro nome: questa necessità ha trovato risposta nel– powered by Juventus, per tradurre e introdurre concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana ma che spesso si applicano alla realtà italiana, attraverso un linguaggio aggiornato e un format in cui questi termini verranno analizzati, contestualizzati e spiegati.Attraverso le sue progettualità e i programmi educativi, il Club ribadisce la volontà di proseguire in un progetto a lungo termine basato su azioni e programmi concreti, in cui la differenza alla lotta contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione è dettata non solo dalle azioni ma dalla reale comprensione e inclusione delle diversità.Ascolta il podcast su: sullarazza.it