Arekè sicuramente una delle note liete della prima parte di stagione della. Approdato a Torino nelle ultime battute di mercato estivo, l'attaccante polacco non ha avuto bisogno di troppo tempo per entrare nei meccanismi della squadra bianconera, diventando subito un punto di riferimento per Massimilianoanche a causa dei problemi fisici di Dusan Vlahovic. Per lui anche un bellissimo gol - arrivato dopo un'altrettanto splendida combinazione tra Angel Di Maria e Nicolò Fagioli - nella sfida di domenica contro l'finita 3-3, quello del momentaneo 2-1 bianconero. Oggi, invece, un po' di meritato riposo, naturalmente in compagnia della fidanzata: i due, approfittando delle ore di "libertà" offerte alla squadra dal tecnico, si sono concessi una fuga in montagna nella località francese di, come documentato dalla ragazza sui social.